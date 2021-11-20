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Atama Kararları Resmî Gazete'de

20.11.2021 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları Resmî Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

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ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE, ASAN ATANDI

Resmi Gazete'deki karara göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın Asan atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

İL MÜFTÜLÜKLERİNDE YAPILAN ATAMALAR

Kararda, Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal'ın, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu'nun, Kayseri İl Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un, Sivas İl Müftülüğüne Ardana Müftüsü Remzi Pehlivan'ın, Ardahan İl Müftülüğüne ise Hayri Erenay'ın atandığı ifade edildi.

4 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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