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Atama kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıları, Diyanet İşleri, Strateji ve Bütçe Başkanlıkları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adli Tıp Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı kurumlara atama yapılmasına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıları, Diyanet İşleri, Strateji ve Bütçe Başkanlıkları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adli Tıp Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı kurumlara atama yapılmasına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12 ve 13’üncü maddeleri gereğince Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Abdullah Kahraman atanırken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine Fatin Rüştü Karakaş ile Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Halit Küçükünal ve Bahtiyar Sazlık’ın atanması uygun görüldü.
Adli Tıp Kurumunda Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Ercüment Aksoy, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Bahri Teker görevlendirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı’nın atanması gerçekleştirilirken, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere Vergi Müfettişleri Abdullah Fatih Yavuztürk, Arif Donuk Öztürk, Emre Kuloğlu, Kenan Akbayır, Necmettin Mehrekula, Osman Öztürk, Resul Arslan, Sabri Uzun, Selçuk Şakar ve Sezer Çalışkan atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında ise Ali Uygun görevlendirildi.

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