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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

19.03.2024 06:22
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Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında;

Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken, bu suretle boşalan Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi getirildi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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