Atanamayan öğretmen 65 lira yevmiye ile domates topluyor

Diyarbakır’da yaşayan öğretmen Mehmet Özzerif, 8 yıldır atanamayınca tarlada çalışmaya başladı. Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan Özzerif, atanamayınca işsiz güçsüz kaldığını, bekleye bekleye artık dayanamadığını ve bu işe başladığını söyledi. Tarlada çalışmaya ilk başladığında günlerce iğneyle çalıştığını ve vücudunun alışkın olmadığı için dayanamadığını belirten Özzerif, 500 bine yakın atanamayan öğretmenin olduğunu, onca hayalin boşa çıkmaması için kendi okulunda, sınıfında öğrencilerine ders vermek istediğini kaydedip yetkililerin bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

'KENDİ OKULUMDA KENDİ SINIFIMDA ÖĞRENCİLERİMLE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORUM'

Siirt Eğitim Fakültesi mezunu olan ve 2011’den beri atama bekleyen öğretmen Mehmet Özzerif, atanamayınca mecburen tarlada çalışmaya başladığını söyledi. Kendisinin de burada hem toplama faydalı olmaya çalıştığını, hem de satış noktası kurup çalıştığını aktaran öğretmen Mehmet Özzerif, sözlerine şöyle devam etti: