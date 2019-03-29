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Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem: Ataşehir’in tüm sorunları çözülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların dertlerini dinledi.

Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem: Ataşehir’in tüm sorunları çözülecek

İSTANBUL, (DHA) AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların dertlerini dinledi. Erdem, "1 Nisan’dan itibaren her şey çok farklı olacak. Sizlere sorunları tamamen çözülmüş bir Ataşehir vaat ediyorum" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında
Aşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallelerinde halkın sorunlarını dinledi. Alt yapı konusunda büyük eziyet çektiklerini söyleyen bazı semt sakinleri, "Lağım suları sokaklara akıyor, çöp bidonlarımız olmadığı için çöpleri evlerimizin önüne bırakmak zorunda kalıyoruz. Okulumuz, sağlık ocağımız, camimiz yok. Ulaşım konusundaki sıkıntımız ise saymakla bitmez. Geçmiş dönemde bizimle ilgilenen, dertlerimizi dinleyen kimse olmadı" dedi.

ERDEM: MEVCUT YÖNETİM ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Mahalle sakinlerinin sorunlarıyla ilgili notlar alan İsmail Erdem, "Ataşehir’de mevcut yönetimin semtler ve vatandaşlar arasında çifte standart uyguladığı ortada. Ama 1 Nisan’dan itibaren her şey çok farklı olacak. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözülmüş bir Ataşehir olacak" dedi.

ATIKLARIN ÇEVREYİ KİRLETMESİNE ENGEL OLUNACAK

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "İlçemizi yeşil alanlarla güzelleştirirken, atıkların çevreyi kirletmesine engel olmayı da ihmal etmeyeceğiz. Sıfır atık projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini gözeterek Ataşehir’i ihya edeceğiz” diye konuştu.

HUZUR İÇİNDE YAŞAMINIZ ÖNCELİĞİMİZ

Bazı vatandaşların semtlerindeki madde bağımlıları yüzünden korku içinde yaşadıklarını söylemeleri üzerine Erdem, "Belediye’nin kolluk kuvvetleriyle beraber uyum içinde çalışması gerekir. Çevrede bu tip insanların barınabileceği sahipsiz mekanlar olmamalı. Merak etmeyin! Huzur içinde yaşamanız bizim önceliğimiz olacak. Sadece insanların değil, ağacından hayvanına kadar tüm canlıların güven içinde yaşadığı kentlere sahip olmanın huzurunu paylaşacağız” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem: Ataşehir’in tüm sorunları çözülecek

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