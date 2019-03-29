Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem: Ataşehir’in tüm sorunları çözülecek

İSTANBUL, (DHA) AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların dertlerini dinledi. Erdem, "1 Nisan’dan itibaren her şey çok farklı olacak. Sizlere sorunları tamamen çözülmüş bir Ataşehir vaat ediyorum" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında

Aşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallelerinde halkın sorunlarını dinledi. Alt yapı konusunda büyük eziyet çektiklerini söyleyen bazı semt sakinleri, "Lağım suları sokaklara akıyor, çöp bidonlarımız olmadığı için çöpleri evlerimizin önüne bırakmak zorunda kalıyoruz. Okulumuz, sağlık ocağımız, camimiz yok. Ulaşım konusundaki sıkıntımız ise saymakla bitmez. Geçmiş dönemde bizimle ilgilenen, dertlerimizi dinleyen kimse olmadı" dedi.

ERDEM: MEVCUT YÖNETİM ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Mahalle sakinlerinin sorunlarıyla ilgili notlar alan İsmail Erdem, "Ataşehir’de mevcut yönetimin semtler ve vatandaşlar arasında çifte standart uyguladığı ortada. Ama 1 Nisan’dan itibaren her şey çok farklı olacak. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözülmüş bir Ataşehir olacak" dedi.