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  4. Ataşehir'de 49 adrese operasyon! Sınır dışı edilecekler

Ataşehir'de 49 adrese operasyon! Sınır dışı edilecekler

06.10.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 49 ayrı adrese düzenlenen operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de destek verdi. Operasyon noktaları arasında kağıt toplama alanları da yer aldı.

Ataşehir'de 49 adrese operasyon! Sınır dışı edilecekler

Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 200’e yakın yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
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