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Ataşehir'de iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 05:53 | Son Güncelleme

Ataşehir'de iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu.

Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Ataşehir'de restoranda yangın!Ataşehir'de restoranda yangın!
Özel ekip her yerde arıyordu! YakalandıÖzel ekip her yerde arıyordu! Yakalandı
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