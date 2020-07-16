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Ataşehir'de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Ataşehir'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Ataşehir'de korkutan yangın

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Mahalle sakinlerinin dumanları fark etmesiyle, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yangın sırasından binada mahsur kalan yatalak bir kadın itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yaptıktan sonra kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili polis soruşturma başlattı.

DHA

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