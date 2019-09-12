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Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ataşehir’de oğlu tarafından ilk önce kerpetenle kafasına vurulup ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ekmen son yolculuğuna uğurlandı.

Ataşehir’de oğlu tarafından ilk önce kerpetenle kafasına vurulup ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ekmen son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından şahsın kardeşini testereyle yaraladığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın odasında testere, kerpeten bıçak ve çok sayıda kesici aletin de bulunduğu öğrenildi. Oğlu tarafından öldürülen baba Ekmen son yolculuğuna uğurlanırken şahsın testereyle yaraladığı kardeşi de cenazeye katıldı.
Ataşehir’de önceki gece meydana gelen olayda, iddiaya göre elinde kerpetenle sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Uyuşturucu bağımlısı şahsı gözaltına aldıktan sonra eve giren polis ekipleri vahşi manzarayla karşılaştı. M.E. isimli şahsın babası Mehmet Ekmen’in kerpetenle kafasına defalarca vurduğunu, ardından bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şahsın, babasını öldürdükten sonra testereyle kardeşini de yaraladığı öğrenildi.
Oğlu tarafından vahşice öldürülen Mehmet Ekmen’in cenazesi ilk önce helallik alınmak üzere evine getirildi. Ardından Ekmen için Ataşehir’deki Küçükbakkalköy Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye baba Ekmen’in yakınları ve saldırgan şahsın testereyle yaraladığı kardeşi de katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.
Olay hakkında konuşan dayı Bayram Başkan, “Olayı duyduğumuz akşam olay yerime gittik. Gittiğimizde kayınbiraderim ev içerisinde oğlu tarafından bıçaklanarak darp edilerek öldürülüyor. Bu kardeşimiz, yeğenimiz uyuşturucu almış. Uyuşturucunun önüne geçilmesini sizler aracılığıyla çok rica ediyorum. Yaygınlaşmış olan bir şey. Son günlerde gündemimizde hep aile cinayeti. Bizim yaşadığımız acımız büyük. Başka canlar yanmasın. O kardeşimizi de birileri sürükledi bu işe. Öyle bir çocuk değildi. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığının farkına varamayıp içeride babasını katlettikten sonra kardeşini testereyle yaralıyor. Binada çıktıktan sonra vatandaşlara saldırmaya başlıyor. Polisle olay yerine intikal edip şahsı alıyor” dedi.

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