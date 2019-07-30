Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla kaplama sektörüne girdi

AKO Lastik Kaplama Genel Müdürü Şevket Bacacı, Ataser Group’un, faaliyet bölgesinin en büyük lastik kaplamacısı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Gelişkin bir iş yapma kültürüne sahip yeni iş ortağımız Ataser Group, kaplama sektörüne güçlü bir yatırım ivmesiyle girdi. Contra markamızın gücü ve AKO Lastik Kaplamanın bilgi birikimi ile desteklenen bu ivmenin, güçlü bir büyüme performansı getireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya’da mutfak eşyaları ve tekstil ticareti alanında faaliyet gösteren Ataser Group’un iş kolu ve vizyonu, kaplama sektörünü gördükten sonra değişti ve yatırım kararı alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir’de faaliyet gösteren Ataser Group, sektördeki fırsatı görerek lastik kaplama işine girdi. AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Lastik Kaplama’nın Contra markasının bayiliğini alan 1,2 milyon TL yatırımla faaliyete başlayan firma, bölgenin en büyük lastik kaplamacısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ataser Group Kurucusu Serkan Denizli ise Contra bayiliğinin, kendileri için ticareti bırakıp üretime adım atma anlamı da taşıdığını aktararak, lastik kaplama alanına girme düşüncelerinin hiç olmadığı bir dönemde, Bacacı’nın yönlendirmesiyle Bursa’da kapanan bir kaplama tesisinin tüm makine ve ekipmanlarını satın alarak bu işe girdiklerini kaydetti.

Denizli, “Sadece ticaretle bu işin tatlı kısmında olmak yetmez, ülkemiz için birileri üretim de yapmalı. Bu düşüncemiz bizi hiç bilmesek de Şevket Bey’in yönlendirmesiyle kaplama sektörüne yöneltti. Şimdi bölgemizin en büyük Contra bayisiyiz.” ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunmaları nedeniyle yüzde 80’e kadar yapılaşma izinleri olduğunu belirten Denizli, iş hacimleri arttıkça tesisin genişleyeceğini ve makine parkurunun çeşitleneceğini ifade etti.

Fabrika lokasyon seçimi olarak organize sanayii içinde kaplama ihtiyacı olacak firmalar içinde yer alan bir yeri tercih ettiklerini, hatta bu konum için bir yıla yakın bir süre beklediklerini ifade etti.