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Atatürk Havalimanı için projesini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu: NASA'da çalışan bir Türk yine telefon etti Amerika'dan...

28.04.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı için yeni projesini duyurarak "Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi haline getireceğiz" demişti. Kocaeli'de halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bugün NASA'da çalışan bir Türk yine telefon etti Amerika'dan. Siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim o uzay merkezinde çalışacağım diye. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı için projesini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu: NASA'da çalışan bir Türk yine telefon etti Amerika'dan...

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Müjdem var' diyerek 'Atatürk Havalimanı' başlığıyla paylaştığı videoda ABD'deki Sierra Nevada şirketinin sahibi Eren Özmen ve Fatih Özmen'le birlikte yapacakları yeni projeyi duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nin önünde düzenlenen mitingde ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"SAVUNMA SANAYİSİ MİLLİ BİR MESELEDİR"

Savunma sanayisinin milli bir mesele olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, milli meselenin "sağcısı", "solcusu", "ortacısı" olmayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, savunma sanayisinin bir devlet politikası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisi bir milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal, Kırıkkale'de küçük bir köyde entegre savunma sanayisini 1930'larda kurdu. Kırıkkale bu açıdan büyük bir merkezdir. Daha sonra rahmetli Ecevit, sonra rahmetli Özal döneminde savunma sanayii fonu kuruldu. HAVELSAN'lar, Roketsan'lar o dönemde yapıldı ve bunların her biri bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün İHA'lar yapılıyor, SİHA'lar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım."

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"BİZİM HAYALLERİMİZE ONLAR YETİŞEMEZLER"

"Ama bir sözüm var bu millete. Atatürk Havalimanı'nı ne hale getirdiler? Atatürk Havalimanı'nı; Atatürk Uzay Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika'da çalışan iki Türk'ümüz var. Uzay sanayi konusunda Elon Musk'tan sonra en büyük firma. Bunlarla oturduk, konuştum. 'Siz, Türkiye'de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız bir merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz?' Söz verdiler, açacağız diye. Bunu konuştum, bunu ifade ettim. Bugün NASA'da çalışan bir Türk yine telefon etti Amerika'dan. Siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim o uzay merkezinde çalışacağım diye. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler."

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"BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"

Kılıçdaroğlu, başka partilerin gençlik kollarının sahte broşürler basarak CHP ile ilgili yalanlar söylediğini dile getirdi. Terörün, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, aklı başında olan herkesin teröre karşı onurlu duruşunu göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız." diyen Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğinin, inancının, yaşam tarzının, siyasete konu olamayacağının altını çizdi.

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Kılıçdaroğlu, asla saraylarda oturmayacağını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğini kaydetti.

Sandığa giderken vatandaşlardan ellerini vicdanlarına koymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, seçmenlerden vicdanlarının sesini dinleyip oy kullanmalarını talep etti.

Kılıçdaroğlu, kul hakkı yiyenlerle mücadele etmenin görevi olduğunu vurgulayarak, bu anlamda vatandaşlardan destek istedi.

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Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emin olun her şey çok güzel olacak. Size baharları getireceğim. Huzuru getireceğim. Bereketi getireceğim. Kardeşliği getireceğim. Ayrımcılığı bitireceğim. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Komşu komşunun külüne muhtaçtır der, komşuların komşuluk ilişkilerini büyüteceğiz. Başı açığı, başı kapalısı herkesle dost, herkesle kardeş, herkesle kucaklaşacağım. Türkiye kamplaşmayacak, Türkiye kucaklaşacak. Bütün hedefimiz daha büyük, daha zengin, daha güzel bir Türkiye, herkesin aşının, işinin olduğu güzel bir Türkiye."

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, alandakilere elleriyle kalp işareti yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu NASA Atatürk Havalimanı

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