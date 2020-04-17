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  4. Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs hastanesinin iskeleti göründü

Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs hastanesinin iskeleti göründü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası verilen kararla İstanbul'da iki adet salgın hastanesi yapımına başlanmıştı. Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs hastanesinin iskeleti göründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

ataturk

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı koronavirüs

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