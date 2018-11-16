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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI'NDA KARAR (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

*6 SANIK  "ANAYASAYI İHLAL"  VE "TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLARINDAN 46'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

*6 SANIK "ANAYASAYI İHLAL" VE "TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLARINDAN 46'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanığı “Anayasayı ihlal" ve 45 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 6 sanık ayrıca 142 kişiyi "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 bin 202'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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