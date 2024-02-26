Atatürk için skandal ifadeler kullanmıştı! İmamoğlu, Şevki Yılmaz ve ailesine fena yüklendi! "Bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim" diyerek açıkladı: Oğlu, damadı, abisi...

Yerel seçim çalışmalarına hız veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel ile birlikte Çatalca Avrupa Yakası Müteferrik 1 İçme Suyu Temel Atma Töreni’ne ve halk buluşmasına katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kalabalığa seslenen İmamoğlu; katıldığı bir düğünde Atatürk’le ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle tepkilerin odak noktası haline gelen Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın ailesinin ve bulundukları makamları tek tek ifşa eden İmamoğlu şunları söyledi;

İMAMOĞLU: "ÇIKIYOR BİR MECZUP; GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA ATATÜRK’E HAKARET EDİYOR"

"Bunlar, bu milletin milli duygularını, inancını rencide edecek seviyede ne yazık ki her şeyi alet ediyorlar. Bunlara söylüyorum, buradan sesleniyorum. Ben, sizin gibi günübirlik Atatürkçü değilim. Çıkıyor bir meczup; bize, yüzümüze, gözümüzün içine baka baka Atatürk’e hakaret ediyor. O meczup hakaret ediyor ama kimsenin çıtı çıkmıyor. Herkes bir anda lal oluyor. Ağzını açan yok. Ata’ya hakaret etmek, küfretmek ne yazık ki bunların döneminde serbestleşti. Bu meczup gibiler bir de bize Osmanlı dersi vermeye kalkıyor. Sen kim, Osmanlı kim? Sen ne anlarsın Osmanlı’dan? Osmanlı da bizim, sarı saçlı, mavi gözlü lider de bizim liderimiz. Bunu buradan bilin. Bu yeminli Atatürk düşmanlarını bu iktidar, sadece bu tür durumlarda uzaktan izlemiyor. Ne yapıyor, biliyor musunuz? Onlara destek de oluyor hem de öyle az buz destek değil.

"BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM"

Şimdi bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim. O küfürbaz Atatürk düşmanı, onların siyasi yol arkadaşı.

TEK TEK AÇIKLADI: "İŞTE SİZİN LİYAKAT ANLAYIŞINIZ"

Doğru mu? Yetmedi. Atatürk’e küfreden o adamın oğlu, hâlâ partilerinin milletvekili. Yetmedi. Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü. Yetmedi. Abisini bir şirketin başına kayyum atadınız. Diğer oğlunu da Kocaeli İşkur İl Müdürü yaptınız. Aileye bak. Yetmedi. Abisinin damadı da eski milletvekili. Hani şu ‘Yeliz’ var ya... O işte, o arkadaş. Bakın, işte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk’e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu?"









