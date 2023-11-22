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  4. Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi hakkında karar!

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi hakkında karar!

22.11.2023 19:00 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuklanan 4 lise öğrencisi hakkında karar verildi. Öğrenciler, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi hakkında karar!

Olay, geçen 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

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ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİLER

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında ceza istendi. Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık duruşmada hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)


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