Atatürk'ün hastalığı neydi? Mustafa Kemal Atatürk kaç yaşında ve neden öldü?

Mustafa Kemal Atatürk adına 10 Kasım Perşembe günü anma etkinlikleri ve programlar gerçekleşecek. Bu manevi günde Atatürk hakkında merak edilen sorular arama motorlarında araştırılıyor. Birçok vatandaş Atatürk'ün neden öldüğünü ve hastalığının ne olduğunu merak ediyor. İşte Atatürk'ün ölüm nedeni ve merak edilen soruların yanıtları...

ATATÜRK'ÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başladı. Kendisinde mevcut karaciğer yetmezliği Ocak 1938'de daha da belirginleşti. Büyük Önder son günlerini İstanbul’da sürekli doktorların gözetiminde geçirdi. Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat dokuzu beş geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapadı.

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğup 1938 yılında 57 yaşında vefat etmiştir. 10 Kasım tarihinde hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu mukaddes tabut, üç gün müddetle milletin ziyaretine bırakıldı. Cenazenin Ankara'ya nakil işlemi 20 Kasım'da gerçekleştirildi.

21 Kasım'da büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Çanakkale'de ve diğer muharebelerde ona karşı savaşmış yabancı generaller törende bilhassa dikkati çekiyordu. Atatürk’ün naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan büyük bir devlet töreni ile Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabirden alınarak Anıtkabir’deki ebedi istirahatgahına gömüldü.



