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Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri! İlk kez ortaya çıktı, restore edilmiş video kaydı yayımlandı

16.08.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen restore edilmiş arşivlik görüntüleri yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı "Film Mirasım" projesi ile Ulu Önder Atatürk'ün daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerini paylaştı.

Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri! İlk kez ortaya çıktı, restore edilmiş video kaydı yayımlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivinde yer alan restore edilmiş video kayıtları, Bakanlığın 'Film Mirasım' web sitesinden izleyicilere sunuldu.

KLİP HALİNE GETİRİLİP PAYLAŞILDI

Atatürk'ün 1923 ile 1937 yılları arasında çekilmiş görüntüleri, restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Film Mirasım' adlı web sitesinden izleyicilere sunuldu. Klip haline getirilen görüntülerde, Atatürk'ün 1923'te İzmir'de Latife Hanım ile beraberken çekilmiş videosu, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Konya, Bursa, Adana, Kayseri, Tunceli gezileri ile kendisini ziyaret eden İngiltere Kralı 8'nci Edward, İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD Büyükelçisi Joseph Grew ile görüşmeleri ve 29 Ekim 1933'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiş görüntüler yer aldı.

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'Film Mirasım' sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından web sitesi ve mobil uygulama olarak hizmete sunuldu.

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8 MİLYON ETKİLEŞİME ULAŞTI

Bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaşılan sitede, Atatürk'ün az bilinen arşivlik görüntülerinden, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok tarihi film kaydı olmak üzere 911 belge film bulunuyor.

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(DHA)

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