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Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.05.2024 13:19
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Tahran'daki cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İran cenaze İbrahim Reisi
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