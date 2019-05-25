Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kıvılcım Şehitler Parkı'ndaki şehitler anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda katılımcılar anıttan Havza Atatürk Evi'ne kadar yürüdü.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen dağcıların Samsun'dan Havza'ya yaptığı "11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü" de burada sona erdi.

Dağcıların Samsun'dan getirdikleri Türk bayrağı Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'a teslim edildi.

Kutlamalar ilçe stadında düzenlenen programla devam etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 100. yılı yaşamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Kaymak, "İlk adımın atıldığı Samsun'un güvenli olmaması nedeniyle tam 100 yıl önce 25 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı somutlaştırmak için Havza'ya gelişini kutluyoruz. Havza Genelgesi, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun Tütün İskelesi'nden başlattıkları Milli Mücadele'nin ete kemiğe bürünmüş halidir."

Kutlamalar, öğrencilerin sunduğu spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

