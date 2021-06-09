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Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında hangi burçlar nasıl etkilenecek? Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara etkileri!

09.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran’da gerçekleşecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kuzey Yarımküre’den izlenebilecek. Astroloji meraklılarının asıl merak ettiği ise burçlar nasıl etkilenecek? Sizler için Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara olan etkilerini yazdık.

Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında hangi burçlar nasıl etkilenecek? Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara etkileri!

Geçen sene 21 Haziran’da gerçekleşen Ateş Çemberi Güneş Tutulması bu sene 10 Haziran’da gerçekleşecek. Ülkemizde bu sene izlenemese de Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara olan etkisi merak ediliyor. Merkür Retrosundan herkes şikayetçiydi. Bakalım Güneş Tutulmasının ardından burçları neler bekliyor?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında başrolü Merkür oynarken, retrolu haliyle herkesi bir hayli etkileyecek. 10 Haziran’da başlayacak olan Tutulmanın etkileri ise bir ay sürecek. İkizler burcunda olan Retro, tutulmadaki etkilere de yön verecek. İkizler burcu ulaşımdan, eğitime; ticaretten iletişime kadar pek çok alanı temsil ettiğinden, uluslararası konular, hukuk, akademik konular, uluslararası yolculuklar, seyahatleri geniş çapta gündeme getirecektir.

Tutulma ve Retro etkileri ile gideceğiniz bir yolculuk veya almak istediğiniz bir eğitimde karışıklık çıkabilir. Ancak bu durum sizin yılmanıza neden olmasın

İkizler burcunun bir diğer etkisi olarak da medya, basın yayın ve gazetecilerle ilgili önemli konular gündeme gelebilir.

Bu dönemde dalgınlıkla birlikte konsantrasyon eksikliği olacağından, araba kullanırken aman dikkat!

Konsantrasyon eksikliğinin yanına gerginlikler de eklenecek. Küçücük bir tartışma, hissedilen gerginlikle büyüyebilir. Bu nedenle tartışmaya çok fazla girmenizi önermiyoruz. Küçük tartışmalar büyüyeceğinden ayrılıklar da gelebilir.

Gerginlikten uzak durduğunuz takdirde ise aşk ya da aile yaşamında aradığınız adalete kavuşacaksınız. İsteyip yapamadığınız şeyleri bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz.

Retronun etkilerinden biri de geçmişteki problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. Kendinizi sorgulayacağını bu dönemde, aklınıza çözüme kavuşturamadığınız sorunlar gelebilir ve kendinizi olumsuz bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz.

Güneş tutulması kontrol dışı durumları, gizli düşmanlıkları, ifşaları, saklanan bilgileri, skandal diyebileceğimiz durumlara parmak basıyor. Kolektifi ilgilendiren hastaneler, sağlık sektörü, aşı ve tedavilerle ilgili sevindirici haberlerle karşılaşabiliriz.

Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında hangi burçlar nasıl etkilenecek? Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara etkilerii

Bunun yanı sıra devlet yöneticileri, mecliste çıkabilecek gergin etkiler, iktidar ve muhalefet arasında yaşanabilecek sıkıntılar meydana gelebilir. Ekonomik konularda zorlanmalar, işsizliğin artışı ve buna bağlı grevler de önümüzdeki 6 ayın önemli konuları arasında yer alıyor.

Tutulmadan en fazla etkilenen İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları olacak. Ve tabii bu burçlarda kişisel gezegenleri olanlar. Bireysel olarak yanlış anlaşılmalara, olayları büyütmemeye, aile ve hayatınızdaki otorite konumundaki kişilerle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor.

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güneş tutulması
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