Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında hangi burçlar nasıl etkilenecek? Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara etkileri!

Geçen sene 21 Haziran’da gerçekleşen Ateş Çemberi Güneş Tutulması bu sene 10 Haziran’da gerçekleşecek. Ülkemizde bu sene izlenemese de Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının burçlara olan etkisi merak ediliyor. Merkür Retrosundan herkes şikayetçiydi. Bakalım Güneş Tutulmasının ardından burçları neler bekliyor?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında başrolü Merkür oynarken, retrolu haliyle herkesi bir hayli etkileyecek. 10 Haziran’da başlayacak olan Tutulmanın etkileri ise bir ay sürecek. İkizler burcunda olan Retro, tutulmadaki etkilere de yön verecek. İkizler burcu ulaşımdan, eğitime; ticaretten iletişime kadar pek çok alanı temsil ettiğinden, uluslararası konular, hukuk, akademik konular, uluslararası yolculuklar, seyahatleri geniş çapta gündeme getirecektir.

Tutulma ve Retro etkileri ile gideceğiniz bir yolculuk veya almak istediğiniz bir eğitimde karışıklık çıkabilir. Ancak bu durum sizin yılmanıza neden olmasın

İkizler burcunun bir diğer etkisi olarak da medya, basın yayın ve gazetecilerle ilgili önemli konular gündeme gelebilir.