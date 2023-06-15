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  4. Ateş Kuşları'na bomba transfer! Kara'yı canlandıracak isim belli oldu

Ateş Kuşları'na bomba transfer! Kara'yı canlandıracak isim belli oldu

15.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Lilya İrem Salman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ateş Kuşları dizisine sürpriz bir isim dahil olacak. Dizide uzun süredir merakla beklenen Kara karakterine kimin hayat vereceği belli oldu.

Ateş Kuşları'na bomba transfer! Kara'yı canlandıracak isim belli oldu

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen Kara karakterine hayat verecek isim belli oldu. Öldüğü sanılan Kara karakteri diziye fırtına gibi girecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolün seçimi için haftalardır sıkı bir cast çalışması gerçekleştirildi. Sonunda rol Ali Önsöz’ün oldu. Ali Önsöz daha önce Darmaduman ve Sana Söz gibi projelerde rol almıştı.

Ali Önsöz 1

Dizinin yeni sezonda hikaye İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) ve Ali Önsöz’ün (Kara) etrafında dönecek.


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İlayda Alişan Oyuncu duman karakteri

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