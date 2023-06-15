Ateş Kuşları'na bomba transfer! Kara'yı canlandıracak isim belli oldu

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen Kara karakterine hayat verecek isim belli oldu. Öldüğü sanılan Kara karakteri diziye fırtına gibi girecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolün seçimi için haftalardır sıkı bir cast çalışması gerçekleştirildi. Sonunda rol Ali Önsöz’ün oldu. Ali Önsöz daha önce Darmaduman ve Sana Söz gibi projelerde rol almıştı.

Dizinin yeni sezonda hikaye İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) ve Ali Önsöz’ün (Kara) etrafında dönecek.



