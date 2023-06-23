Ateş Kuşları'nın Ali'si ölümden döndü! Motosikletiyle kaza yaptı

Ateş Kuşları'nda hayat verdiği Ali karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Görkem Sevindik, önceki gün Bebek'te ölümden döndü.

Oyuncu motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yaptı.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan oyuncunun eli kanadı.

"TATİLE ÇIKACAKTIK..."

Kaza sonrası durumunu ise şöyle açıkladı:

"Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu."

