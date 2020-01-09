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  4. Ateşkes çağrılarını görmezden geldiler! Hafter güçleri füze ve top atışlarıyla saldırdı!

Ateşkes çağrılarını görmezden geldiler! Hafter güçleri füze ve top atışlarıyla saldırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 03:48 | Son Güncelleme

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’e bağlı milisler başkentin tek sivil havalimanı Mitiga yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi’ne top atışı ve füze saldırısı düzenledi.

Ateşkes çağrılarını görmezden geldiler! Hafter güçleri füze ve top atışlarıyla saldırdı!

Akşam saatlerinden itibaren kentte çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Görgü tanıkları, Mitiga Havalimanı yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'nin çok sayıda füze ve top atışıyla vurulduğunu paylaştı.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği görüşmede yaptıkları ateşkes çağrısının ardından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
darbeci Hafter Libya

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