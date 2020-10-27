Ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan Terter’e ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter kentine ve köylerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda kabul edilen geçici insani ateşkes dün yerel saatle 08.00’de yürürlüğe girmişti. Ermenistan, ateşkesin ilk dakikalarında ateşkesi ihlal etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, insani ateşkesi bugün de büyük ölçüde ihlal ederek, Terter kentini ve köylerini, topçu bataryaların ve roketatar sistemleri ile bombalıyor” ifadeleri yer aldı.

