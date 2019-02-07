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Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bartın'daki Arıönü köyünde uçamadığı fark edilen yılan kartalı, tedavi için veterinere götürüldü. Vatandaşların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vermesiyle kanadında saçma yarası olduğu ortaya çıkan yırtıcı kuşa veterinerler tarafından müdahale edildi.

Kanadındaki yaranın tedavi edildiği kartal, klinikte birkaç gün sürecek rehabilitasyonun ardından doğal ortamına bırakılacak.

Ateşli silahla yaralanan kartala müdahale

Bartın'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arıönü köyünde yılan kartalı türündeki yırtıcı kuşun uçamadığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen müdürlük yetkilileri, kartalı tedavisi için veterinere götürdü. Kanadında saçma yarası olduğu tespit edilen kartala, veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından müdahale edildi.
Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduğunu söyledi.
Muayenede kartalın kanadında saçma olduğunu belirlediklerini aktaran Kandıralı, "Kartalın kanadındaki yaranın tedavisi yapıldı. Klinikte birkaç gün rehabilitasyonu yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak." ifadesini kullandı.
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