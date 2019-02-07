Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Kanadındaki yaranın tedavi edildiği kartal, klinikte birkaç gün sürecek rehabilitasyonun ardından doğal ortamına bırakılacak.

Bartın'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arıönü köyünde yılan kartalı türündeki yırtıcı kuşun uçamadığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.