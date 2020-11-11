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Atık kağıt toplarken uyuyakaldı! Savaşın çocuğu görenlerin içini sızlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Ülkesinde 10 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen 12 yaşındaki Yusuf Şahin, kağıt toplayarak ailesine destek olmaya çalışıyor. Atık kağıt topladığı el arabasının içinde uyurken bulunan Yusuf'un çalışmaktan yorgun düştüğü anlar görenlerin içini sızlattı.

Atık kağıt toplarken uyuyakaldı! Savaşın çocuğu görenlerin içini sızlattı

Suriye’de yaklaşık 10 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle yüzbinlerce insan ölürken milyonlarca insanda evini ülkesini terk edip başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Beşar Esad’ın bombalarından kaçan Şihan ailesi de Türkiye'ye sığındı.
Halep’te yaşarken annesi, babası ve 7 kardeşiyle Adana'ya gelen 12 yaşındaki Yusuf Şihan, şimdi de geçim savaşı veriyor.

BABASI HASTA OLUNCA ATIK KAĞIT TOPLAMAK ZORUNDA KALDI

Babası hasta olan Yusuf, sokak sokak gezip çöplerden atık kağıt toplamak zorunda kaldı. Yaşıtları okula giderken o yaşına rağmen ailesinin geçimine katkıda bulunmak için var gücüyle çalışıyor. Sabahtan akşama kadar gezerek atık kağıt toplayan

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EL ARABASININ İÇİNDE UYUYA KALMIŞ

Yusuf Şihan'ın bir yeraltı çöp konteyneri yanında el arabasının içinde uyuyakalması görenleri duygulandırdı. Bazı vatandaşlar Yusuf'i izlerken bazıları da hiç aldırmadan yanından geçip gitti. Bir kadın ise onu uyandırıp eve gitmesini istedi. Uyandırılan Yusuf Şihan el arabasıyla uzaklaşmak istedi. Çok yorulduğu için uyuyakaldığını babasının hasta olduğunu bu nedenle çalışmak zorunda olduğunu anlattı.

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Yusuf Şihan daha sonrada atık kağıt topladığı el arabasını çekip uzaklaştı.

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İHA

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