Atık sular Asi Nehri'ni kirletmeyecek

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri, Hatay'da yapımı tamamlanan arıtma tesisi sayesinde atık su kaynaklı kirlilikten kurtarıldı.

Üç ülkenin sınırlarından geçerek Hatay'da Akdeniz'le buluşan, hemen hemen her türlü üründen verim alınan Amik Ovası'nın can suyunu oluşturan Asi Nehri'nin, temiz suya kavuşması amacıyla yapılan Membran Biyoreaktör (MBR) Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete girdi.

Güzelburç Mahallesi'nden geçen nehrin kenarında, tamamlanan tesisteki ilk temiz su, yapılan törenle nehre akıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, törende yaptığı konuşmada, Asi Nehri'nin iyi bakılırsa şehre ve ülkeye müthiş nimetler sağlayan çok önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Tesis sayesinde Asi Nehri'nin güzelliğinden, verimliliğinden ve bereketinden daha fazla faydalanabilineceğini aktaran Savaş, "Bugün ilk etapta vereceğimiz saniyede 60-70 litre kadar suyu 1,5 aya kadar da 200 litreye çıkaracağız. Türkiye'nin en büyük membranlı arıtma tesisinde saniyede 200 litre, yüzde 99,9 arıtılmış su vereceğiz. Bundan sonra Asi Nehri'ne bakan insanlar, hayıflanarak Porsuk Çayı'nı örnek vermeyecekler, 'her ne kadar Asi adı taşısa da bizim Asi'miz güzel bakan bir melek gibi, Hatay'a bereket taşıyacak inşallah' diyecekler." ifadesini kullandı.

Savaş, nehirdeki temiz suyun en geç 1,5 ay içerisinde maksimum seviyeye ulaşacağını kaydetti.

