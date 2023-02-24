Atıksız bir yaşam için tekrar kullanılabilir tuvalet kağıdı yaptı! Bez tuvalet kağıdının faydaları...

Tuvalet kağıdı gibi kullandığımız birçok malzemenin doğada çözünmesi çok uzun zaman alabiliyor. Bu sebeple doğa dostu birçok kişi atıksız bir yaşamı benimseyerek etkili kullanımlar sağlayan ürünleri tercih ediyor. TikTok'ta bir kadın, "az atıklı" bir eve sahip olmak uğruna eski pijamalardan yeniden kullanılabilir tuvalet kağıdı yaptığını açıkladı. Bez tuvalet kağıdığını nasıl kullandığını ve yıkadığını gösterdi.

Ali isimli kadın tuvalet kağıdı dediği "aile bezi" hakkında daha fazla açıklama yapmasını isteyen bir yoruma yanıt verdi. Açıklamada, çoğunlukla kendisi ve kocası tarafından kullanılan üst kattaki banyosundaki tuvaleti gösterdi. Tuvaletin ve bidenin üzerinde, tamamı pazen desenli, yeniden kullanılabilir tuvalet kağıdı kareleriyle dolu küçük bir sepet var.

Ali, aile bezinin yeniden kullanılabilir kağıt için "talihsiz" bir isim olduğunu düşündüğünü , ancak yine de buna bağlı kaldığını itiraf etti.

Ali, kamerayı tuvaletin yanındaki küçük bir çöp sepetine doğrulturken, "Bu, çoğu eski Noel pijamalarından kesilmiş pazenden oluşan bir sepet temiz mendil. Banyoyu kullandığımda, tüm ağır işi bidenin yapmasına izin veriyorum, temiz bir bezle kurutuyorum ve ardından kullanılmış mendili sonunda çamaşırhaneye gidecek olan bu çöp kutusuna atıyorum." dedi.

Ali, hiçbir mendilin çamaşır makinesine atılmadan önce iki kez kullanılmadığını vurguladı. "Kişisel olarak bez tuvalet kağıdını seviyorum çünkü popomu silerken daha sağlam ve daha yumuşak hissettiriyor." diye itiraf etti.

Yayınlanan video karşısında sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları bez tuvalet kağıdının oldukça hijyensiz olduğunu belirtirken bazıları ise çevre dostu bu tekniği deneyeceğini paylaştı.

Bir kullanıcı, "Beni bunu yapmaya asla ikna edemezsin."dedi.

TEKRAR KULLANILABİLİR TUVALET KAĞIDININ FAYDALARI VE ZARARLARI

Healthline'a göre, yeniden kullanılabilir tuvalet kağıdı kullanmanın artıları ve eksileri var. Bir yandan, ishal ve ateşe neden olabilen bir bakteri olan E. coli endişe verici olabileceğinden, kullanıldıktan sonra bezin elleçlenmesi söz konusu olduğunda endişeler vardır. Bunu önlemek için yüksek ısı ve ağartıcı ile yıkadığınızdan emin olmanız önemlidir.

Tekrar kullanılabilir tuvalet kağıdının faydaları arasında ise kirliliğin azaltılması ve cilt üzerinde daha nazik olabilmesi yer alıyor.



