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  4. Atina'dan büyük skandal! Küstah 'provokasyon' çıkışıyla Türkiye'yi hedef aldı

Atina'dan büyük skandal! Küstah 'provokasyon' çıkışıyla Türkiye'yi hedef aldı

19.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Yunanistan'a Ege adalarının hukusuzca silahlandırılması üzerinden tepki gösterirken Yunan makamları skandal açıklamalar yapmayı sürdürüyor. İki ülke arasında son zamanlarda yeniden alevlenen tartışmaları Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bir kez daha körükledi. Dendias, son açıklamasıyla Türkiye'yi "provokasyon yapmak" ile suçladı.

Atina'dan büyük skandal! Küstah 'provokasyon' çıkışıyla Türkiye'yi hedef aldı

Komşu Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerilimin tırmandığı noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bundan daha net bir rest olmaz. Böylece Yunanistan başının çaresine baksın" ifadeleriyle Yunanistan'a sert tepkisini dile getirmişti. Ancak Atina'dan tartışmaları yeniden kızıştıracak skandal bir açıklama geldi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, son açıklamalarıyla Türkiye'ye yönelik skandal sözler kullandı. Haberler.com'da yer alan habere göre, Yunan basınından Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, Türkiye ile süren gerginlik hakkında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ancak uluslararası hukukun temel ilkelerine saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladı, bu tür kilit temel ilkelerden biri "tüm devletlerin toprak egemenliğinin korunmasıdır" dedi. Türkiye'yi hedef alan Dendias, "Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanışla ve aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız" dedi.

"SAKİNCE YANIT VERİYORUZ"

Dendias, "Bu tırmanış sırasında "güçlü ama sakince yanıt veriyoruz", bir dizi argümanla "Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz" ifadelerinde bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunu vurguladı.

"ANLAYIŞ DÜZEYİMİZİ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Yunanistan-Rusya ilişkilerine de değinen Dendias, üç yıl önce Başbakan Kiriakos Miçotakis'in hükümeti iktidara geldiğinde Rusya ile ilişkilerin "oldukça vasat düzeyde" olduğunu vurgularken, Yunanistan'ın "karşılıklı bir anlayış düzeyini yeniden tesis etmek için büyük çaba sarf ettiğini' öne sürdü. Dendias, "Ancak Rus işgali ve Ukrayna'daki savaş "ilişkilerimizin yukarı yönlü gidişatını kesintiye uğrattı ve bu, ülkemizin sorumluluğunda gerçekleşmedi" dedi.

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Yunanistan
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