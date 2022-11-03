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Atipik Duygudurum Bozukluğu nedir? Atipik Duygudurum Bozukluğunda bu belirtilere dikkat

03.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atipik Duygudurum Bozukluğu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Atipik Duygudurum Bozukluğu, Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası ile gündeme geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İmamoğlu'na suikast iddiasında bulunan kişinin Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtildi. Peki, Atipik Duygudurum Bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir?

Atipik Duygudurum Bozukluğu nedir? Atipik Duygudurum Bozukluğunda bu belirtilere dikkat

Atipik Duygudurum Bozukluğu belirtileri merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

ATİPİK DUYGUDURUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Atipik kelimesi, tipik ve sıradan olmayan anlamlarında kullanılmaktadır.Atipik depresyon, major depresyonun bir alt dalıdır. Gülümseyen depresyon(Atipik depresyon), kişinin içinde fırtınalar kopmasına rağmen dışarıya karşı mutlu görünme çabasıdır. Bu yönü de teşhisi geciktirebilmektedir.
Umutsuzluk ve çökkünlüğün çok ön planda olmaması, olumlu olaylar karşısında duygudurumun geçici olarak neşeli olması gibi özellikleri ile tipik depresyondan farklılaşmaktadır.
Atipik depresyon belirtileri arasında ani duygu değişimleri, iştah artışı, ani kilo alma, aşırı uyuma, kollarda ve bacaklarda ağırlık hissi, reddedilme ve eleştirilme korkusu da yer alıyor.

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