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Atlı polislerden sahil mesaisi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği, 12 yıldır devriye görevi yaptığı kent sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.  Havanın ısınmasıyla birlikte, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği de sahile indi.

Atlı polislerden sahil mesaisi 

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği, 12 yıldır devriye görevi yaptığı kent sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Havanın ısınmasıyla birlikte, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği de sahile indi. Bir yandan kentin asayişinin sağlanmasına yardımcı olan atlı polisler, bir yandan da sahillerin, önemli etkinliklerin sembolü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin yoğunlaşmasıyla devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.
Polis araçlarının giremediği park, bahçe ve sahillerde görev yapan atlı polisler, gösterilen ilgiden oldukça memnun. Vatandaşların kendilerini ilk etapta polis olarak görmediklerini belirten atlı polisler, tatilcilerin kendilerine yaklaştıklarını, atları sevdikten sonra polis olduklarını anladıklarını ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Atlı polisler, atları sevmek isteyen çocukların da ricasını kırmıyor.
Özbekistan'dan Antalya'ya tatile gelen Lolo Şükürova, küçük kızının atlı polislere büyük ilgi gösterdiğini belirterek, polislerin çocuğunun atları sevmesine müsaade etmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Köpeği ile sahilde gezen Ayşe Ünsal da atlı polisleri överken, “Onların sağduyuları her zaman için başımızın tacı. Köpeğim de ilk defa at gördü. Çok şaşırdı" diye konuştu.
Atlı polisler yaz sonuna kadar kent sahillerinde devriye görevi yapmayı sürdürecek.

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