ATM'de unuttuğu parayı kendisine getiren öğrenciye verdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoran sahibi ATM'de unuttuğu 900 lirayı, kendisine ulaştıran öğrenciye harçlık olarak verdi.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gülsem Çağan, para çekmek için gittiği bir bankanın ATM'sinde 900 lira buldu.

Parayı alıp okuluna gelen Çağan, durumu rehber öğretmenine anlattı. Öğretmeniyle paranın sahibini bulmak için ilgili bankaya giden Çağan, banka görevlilerinden yardım istedi.

Bankada yapılan incelemelerde 900 liranın İskele Mahallesi'nde bir restoran işleten Baykal Doğan'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine banka şubesine davet edilen Baykal Doğan'a parası teslim edildi.

Çağan'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik eden Doğan, 900 lirayı öğrenciye hediye ederek, okul ihtiyaçlarında kullanmasını söyledi.

İşletme sahibi Doğan, Çağan ve arkadaşlarına ayrıca restoranında yemek ikram etti.

Çağan'ın bu duyarlı ve örnek davranışı okul idaresi ve banka görevlileri tarafından da takdirle karşılandı.

