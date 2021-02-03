ATV (ORV) kullanırken bunlara dikkat! İşte diğer araçlardan üstünlükleri

Off-Road araçları, yan yana ya da ATV denen araçlardan oluşan iki tipte üretilmektedir. Yan yana araçlar, yan yana iki veya üç kişinin ya da art arda 2-3 kişinin çift sıralı koltukta oturduğu 4 - 6 kişilik araçlardan oluşur. En önemli özelliklerden birisi de direksiyonla kumanda edilmesidir. Arkasında yük taşımak üzere kendisine özel bir kasası mevcuttur. ATV araçları ise tek kişinin kullandığı ya da arka arkaya iki kişinin oturduğu, motosiklet şeklinde gidona sahip olan ve gidonla yönlendirilen bir arazi aracıdır. ATV (ORV) KULLANIMI İÇİN HANGİ ALANLAR UYGUNDUR? ATV veya yan yana oturularak kullanılan ORV'lerin kullanım yeri, motorlu taşıt trafiğine kapalı olan her yerdir. Yani arazi dediğimiz yerdir. Off-Road zaten kelime anlamıyla yol dışı demektir. Düşünülmesi gereken en önemli husus, aracın kabiliyeti değil sürücüsünün kabiliyetidir. Çünkü her ne kadar çok kuvvetli bir araca sahip olursak olalım, her zaman için kendi kabiliyetimizle arazi içerisinde yapacaklarımızla sınırlıyızdır. Bir arazi aracının performansından elden geldiğince faydalanmak istiyorsak, önce doğaya saygılı olmamız, çevreye saygılı olmamız, kendimize saygılı olmamız ve araca saygılı olmamız lazımdır. Bu dört hususu sürekli aklımızda bulundurursak, ORV'lerden kullandığımız süre boyunca sonsuz keyif alacağız.

ATV (ORV) KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR? 16 yaşını geçmiş herkes ATV ve ORV kullanabilir. Yani gerek ATV gerek de yan yana dediğimiz araçları kullanabilir. En önemli husus muhakkak ve muhakkak kullanımla ilgili eğitim alınmasıdır. Eğitimsiz hiçbir şekilde bu araçların üstüne çıkıp doğaya girmememiz gerekir. İkinci en önemli husus kişisel güvenliktir. Muhakkak çenelikli bir kask takılmalıdır. Gövde koruma, dizlik koruma kullanılmalıdır. Ayak bileğimizi koruyacak şekilde üretilmiş bir ORV botu kullanılmalıdır, konçu uzun olmalıdır. Parmak arası terlik, sandalet gibi ayakkabılarla kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu tür giysiler, gerek gaz gerekse fren pedalına basarken ayakların altında dönerek aracın hakimiyetini kaybettirecektir. Çıplak ayakla kullanmak da kesinlikle yanlıştır. Diğer koruyucu elemanlardan biri koruyucu gözlüktür. Kaskı giydikten sonra takılmalıdır, orman içerisinde giderken öndeki araçlardan fırlayan artıkları, ağaç dallarının çarpmasından doğan hasarları önlemek için olmazsa olmaz bir malzemedir. Son kullanılacak güvenlik malzemesi de eldivendir. ATV'nin gidonunu tutarken her iki elimizde açıkta olacağından, yüzümüze gelebileceğini varsaydığımız cisimlerin ellere gelmesi de mümkündür. Bu da araç hakimiyetini engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Koruyucu pedleri olan, bileği emniyet kilitli eldivenlerden muhakkak kullanılmalıdır.

Diğer önemli husus da sürüş eğitimi almaktır. ORV'yi her kullanım sonrası muhakkak ve muhakkak elle ve gözle kontrol etmeliyiz. Araç bazı hasarlar almış olabilir. Sürüş güvenliğini tehlikeye atacak bazı darbeler almış olabilir. Bu kontrolleri ertelersek, darbelerden dolayı bir sonraki sürüşte başımıza olmadık işler gelebilir. Araçtan indiğimizde tazyikli olmayan suyla bir bahçe hortumu kullanarak akan su altında aracı temizleyelim. ATV (ORV) NASIL KULLANILIR? ATV (ORV) kullanmayı düşünenlerin aklından geçen en önemli şey, ATV ile akrobasi hareketleri yapabilmek, bir yere hızlı bir şekilde tırmanabilmek, drift yapabilmek gibi hareketleri gerçekleştirmektir. Genel olarak bir ORV ile, eğer konunun profesyoneli değilseniz, yani bu konuyla ilgili bir yarışçı değilseniz, bu işten para kazanan biri değilseniz hiçbir zaman akrobatik hareketler yapılmamalıdır. Bu araçlar bunun için üretilmiş bir araç değildir. Keyif almak ya da düşündüğünüz işi gerçekleştirmek için üretilmiş olan araçlardır. ATV'ye binmenin çeşitli şekilleri ve gereklilikleri vardır. Yokuşu tırmanmanız, yokuşu inmeniz, bir suyu geçmeniz için, kar veya buz üstünde gitmeniz, çamurda gitmeniz için ve bu saymış olduğum fiziki özellikleri değişik hava koşulları altında gerçekleştirmeniz için bir sürü teknik öğrenmeniz gerekir. Bu da gerçek anlamda bir sürüş eğitimi almaktan geçer.