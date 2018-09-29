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Audi Çin’e yatırım yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Audi, otonom araçlar geliştirmek ve test etmek için Çin’in Wuxi şehrinde bir Ar-Ge merkezi açmayı planlıyor. İşte detaylar.

Audi Çin’e yatırım yapıyor

2019’un ilk çeyreğinde açılacak olan otonom araç Ar-Ge merkezi yaklaşık 150 mühendisi istihdam edecek. Tabii bu sayı ilerleyen yıllarda artacaktır. Çünkü Audi de diğer tüm Alman otomotiv devleri gibi dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’in hızlı gelişimine kayıtsız kalmak istemiyor. Bu büyük pastadan daha fazla pay almak istiyor ve bunun için kesenin ağzını açmak konusunda tereddüt etmiyor.

Alman otomotiv devinin Çin’in başkenti Pekin’de halihazırda bir Ar-Ge merkezi var. Burada 280 mühendis görev yapıyor. Buradaki çalışan sayısının 2023 yılına kadar 650’ye çıkarılması planlanıyor.

Audi, otonom araçlarını Çin’in Wuxi şehrinde test edebilmek için lisans aldı!

Audi, şimdiye kadar Çin’de otonom araç test edebilmek için lisans alan ilk Alman otomobil üreticisi değil. Çin Hükümeti şimdiye kadar bu konuda üç Alman otomotiv devine yeşil ışık yaktı. BMW, 14 Mayıs’ta Şangay’da yapılacak otonom araç testleri için lisans alan ilk küresel otomobil üreticisi oldu. Öte yandan Daimler AG ise testlerini Pekin’de yapacak. Audi ise otonom sürüş testleri için Wuxi şehir yönetiminden gereken izinleri bu ay içinde aldı.

Tabii Alman otomotiv devleri bu alanda Çin’deki yerel ortakları ile aktif işbirliklerini sürdürüyor. Bu işbirliklerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Başbakanı Li Keqiang’ın Çinli ve Alman şirketler arasında yapılacak olan ortaklıkları onaylayan geniş bir mutabakatın etkisi büyük.

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Audi Wuxi çin

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