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Audi vites büyütüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Audi, 2020 yılından itibaren elektrikli otomobillerinin 12 dakika gibi kısa bir sürede %80 oranında şarj edilebileceğini açıkladı. İşte detaylar.

Audi vites büyütüyor!

Alman otomobil üreticisi, ilk tam elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron’u geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. 30 dakikada %80 oranında şarj olabilen e-tron, Ionity tarafından  geliştirilen hızlı şarj cihazını kullanıyor. Ionity’nin otomobil üreticilerinin ortak bir girişimi olduğunu belirtelim. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group ve Ford gibi otomotiv devlerinin ortak olduğu Ionity, elektrikli araçlar için Avrupa’da “ultra hızlı” elektrikli şarj istasyon ağı oluşturmak için kuruldu.

Öte yandan Ionity’nin ürettiği ultra hızlı şarj cihazları 350 kW’lık bir şarj kapasitesine sahip. Ancak otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillerinde kullandığı bataryalar henüz bu denli yüksek hızda bir şarj işlemini kaldıracak düzeyde değil. Şu anda, piyasadaki elektrikli otomobil üreticilerinin birçoğu böyle bir teknoloji yükseltmesine para vermeye hazır değil. Audi ise bu durumu lehine çevirmek için vites yükseltmeye karar verdi.

Audi dahil tüm otomobil üreticileri hızlı şarj sorununu aşmak zorunda

Hepimiz biliyoruz ki halihazırda elektrikli otomobillerin tercih edilmeme sebeplerinin en başında düşük kapasiteli bataryaların beraberinde getirdiği yetersiz menzil sorunu geliyor. Bu durum kullanıcıların elektrikli otomobil satın almasının önündeki önemli bir engel. Elektrik bataryalarının düşük kapasiteleri, uzun şarj süreleri ve şarj ağının yaygın olmayışı elektrikli otomobillerin gelişmesi üzerinde negatif bir etkiye sahip.

Yapılan araştırmalara göre bugün geleneksel benzin veya dizel otomobiller için yakıt alma işlemi ödeme dahil ortalama 7 dakika sürüyor. Buna karşın 30 dakikalık bir şarj süresi oldukça fazla. Audi eğer bu işi 12 dakikada çözebilirse 2020’de sektörün birkaç adım ilerisinde olur.

Son olarak, markanın Ürün Müdürü Johannes Eckstein‘ın, 2020 piyasaya sürülmesi planlanan Audi e-tron GT’nin 350 kW’lık hızlı şarj işlemini kaldırabilecek yeni nesil bataryalarla donatılan ilk model olacağı müjdesini verdiğini buradan söyleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
Audi otomotiv

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