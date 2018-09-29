Audi vites büyütüyor!

Alman otomobil üreticisi, ilk tam elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron’u geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. 30 dakikada %80 oranında şarj olabilen e-tron, Ionity tarafından geliştirilen hızlı şarj cihazını kullanıyor. Ionity’nin otomobil üreticilerinin ortak bir girişimi olduğunu belirtelim. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group ve Ford gibi otomotiv devlerinin ortak olduğu Ionity, elektrikli araçlar için Avrupa’da “ultra hızlı” elektrikli şarj istasyon ağı oluşturmak için kuruldu.

Öte yandan Ionity’nin ürettiği ultra hızlı şarj cihazları 350 kW’lık bir şarj kapasitesine sahip. Ancak otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillerinde kullandığı bataryalar henüz bu denli yüksek hızda bir şarj işlemini kaldıracak düzeyde değil. Şu anda, piyasadaki elektrikli otomobil üreticilerinin birçoğu böyle bir teknoloji yükseltmesine para vermeye hazır değil. Audi ise bu durumu lehine çevirmek için vites yükseltmeye karar verdi.

Audi dahil tüm otomobil üreticileri hızlı şarj sorununu aşmak zorunda