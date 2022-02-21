AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları adayların sık sık araştırdığı başlıklardan biri oldu. 12 Şubat ve 13 Şubat tarihleri aralığında düzenlenen telafi sınavının sonrası AUZEF sınav sonuçları yakından takip ediliyor.

2022 AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. AUZEF bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı ile sonuçları birlikte online platform üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle oldu:

"12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz."

AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilmektedir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yapması gerekmekte.



