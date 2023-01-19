AUZEF sınav takvimi 2023: AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023 sınav takvimi belli oldu. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler gözlerini telafi sınavlarına çevirdiler. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları hangi gün? İşte ayrıntılı bilgiler...

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler için AUZEF telafi sınavları tarihi belli oldu. Telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF TELAFİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF telafi sınavları giriş yerleri henüz açıklanmadı. AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin sınavdan 15 gün önce AKSİS üzerinden açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023 BAHAR DÖNEMİ:

AUZEF tarafından yayınlanan 2022-2023 bahar dönemi akademik takvimine göre;

Ara dönem vize sınavları 29-30 Nisan 2023 tarihinde,

Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 10-11 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek.

Başarısız öğrenciler için bahar dönemi telafi sınavları ise 22-23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

