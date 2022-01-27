AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ile ilgili ‘Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu’ ile ‘Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu’ adı altında iki farklı açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamalarda adayların sabırsızlıkla beklediği AUZEF telafi sınavının yeni tarihi de bildirildi.

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. AUZEF telafi sınavının 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilmek zorunda kalan sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerli olacaktır.

AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak. Telafi (bütünleme) sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak isteyen adaylar, 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilir.

Sınav yeri değişikliği yapmayan öğrencilerin ise 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ama olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilen sınav için yapmış oldukları sınav yeri tercihleri esas alınacaktır.



