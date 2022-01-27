HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak?

27.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava koşulları yüzünden ertelenen AUZEF bütünleme sınavıyla ilgili yeni bir güncelleme yapıldı. Geçtiğimiz hafta yapılması düşünülen İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı, olumsuz hava koşulları ertelenmişti. Telafi sınavına girecek adaylar, AUZEF telafi sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte haberin detayları…

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ile ilgili ‘Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu’ ile ‘Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu’ adı altında iki farklı açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamalarda adayların sabırsızlıkla beklediği AUZEF telafi sınavının yeni tarihi de bildirildi.

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. AUZEF telafi sınavının 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilmek zorunda kalan sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerli olacaktır.

AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak. Telafi (bütünleme) sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak isteyen adaylar, 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilir.
Sınav yeri değişikliği yapmayan öğrencilerin ise 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ama olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilen sınav için yapmış oldukları sınav yeri tercihleri esas alınacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Bir anda şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Bir anda şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.