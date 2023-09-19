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Ava çıkmışlardı! Domuz sandıkları arkadaşlarını öldürdüler

19.09.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de korkunç bir olay yaşandı. Çanakkale'ye bağlı Lapseki ilçesinde 40 yaşındaki Kadri Can, arkadaşları B.B. ve S.P. tarafından domuz sanılarak tüfekle vuruldu. Can yaşamını yitirirken arkadaşları tutuklandı.

Ava çıkmışlardı! Domuz sandıkları arkadaşlarını öldürdüler

Korkunç olay Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadri Can, arkadaşları B.B. ve S.P. ile tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak için tüfekle ava çıktı.

Araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadri Can kanlar içerisinde kalırken, durumu gören arkadaşları B.B. ile S.P. hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. B.B. ile S.P., jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.B. ile S.P., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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