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Avatar 2 filmi çıktı mı? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi oyuncuları kimlerdir?

10.05.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar 2 filmi gündemde olan konular arasında yer alıyor. İlk filmi ile büyük yankı uyandıran Avatar, serinin ikinci filmi ile hayranlarının karşısına çıkacak. Yönetmen James Cameron’ın merakla beklenen Avatar 2 filminden ilk fragman yayınlandı. Böylelikle Avatar 2 filminin vizyon tarihi belli oldu. İşte Avatar 2 filmine dair detaylar!

Avatar 2 filmi çıktı mı? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi oyuncuları kimlerdir?

Avatar 2 filminden beklenen haber geldi. Yönetmen James Cameron’ın merakla beklenen Avatar 2 filminden ilk fragman yayınlandı. 2009 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren Avatar filmi, 13 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşındı. İşte Avatar 2 filmine dair merak edilen detaylar...

AVATAR 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

2009 yılında yayınlanan Avatar filmi dünya çapında büyük ses getirmiş ve gişede kırılması güç bir rekor hasılatı kırmıştı. Avatar 2 filminin vizyon tarihi de belli oldu.

2009 yılında çıkış yapan Avatar'ın yeniden dünyamıza dönüşünü sağlayacak ikinci filmden ilk resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı. Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyazperdede olacak.

Yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı. Avatar 2 filmi, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

AVATAR 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İlk Avatar filminden Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler. Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.

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