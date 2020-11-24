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  4. Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

24.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

Avcılar'da annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada 12 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana gelmişti. Havalimanından dönen anne ve iki kızı ile birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada, 12 yaşındaki kızı bir kişinin tacizine uğramıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan taciz olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Plakayı da tespit eden polis ekipleri aracın kiralık olduğunu kiralayan kişinin Gökmen D. (36) olduğunu tespit etti.

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Esenler'de bir iş yerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüpheli tacize uğrayan çocuk ve annesi tarafından teşhis edildi. Şüpheli daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan tacizci Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

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