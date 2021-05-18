Avcılar’da 3 çöp ev bakımsızlıktan çürüdü! Madde bağımlıları girmesin diye duvar örüldü

İstanbul Avcılar’da Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 daireli 5 katlı binanın giriş katını büro olarak kullananlar, 3 yıl önce 2'nci ve 4'üncü kattan gelen kokular üzerine belediyeye başvurdu.

O tarihte gelen ekipler, madde bağımlıları ve evsizlerin barınağına dönen dairelerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamadı. Çöple dolu oldukları görülen daireler, tutanaklar hazırlanarak boşaltıldı. 3 daireden 14 kamyon dolusu kullanılamayacak halde eşya ile çöp çıkarıldı. Dezenfekte edilen dairelerin kapıları tuğla örülerek, kapatıldı. Geçen sürede ofisler de boşalttıldı.

SORUNLAR BİTMEDİ

Geçen yılın Kasım ayında ise, ihbar üzerine binaya gelen İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bodrum, zemin ve katlarda inceleme yaptı. İnceleme sonucunda kolonlarda beton dökülmeleri ve yarıklar oluştuğu, kolon ile demir arasındaki bağlantıların zayıfladığı belirlendi. Bina riskli bulunarak, mühürlendi.

Metruk durumda olan binanın yıkılması veya yenilenmesi için İmar Kanunu’ndaki 39’uncu maddesine dayanılarak, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği gerekesiyle sahiplerine tebligat yapılmak istendi. Bundan da sonuç alımadı ve Avcılar Belediyesi'nin internet sayfasında 30 günlüğüne ilan yayımlandı. Tüm bu girişmlere rağmen bina sahiplerine ulaşılamadı. Tapu Müdürlüğü’ne malik ve/veya yasal varislerinin bilgileri ve açık yazışma adreslerinin gönderilmesine ilişkin yazı gönderilmesine rağmen de sonuç alınamadı.