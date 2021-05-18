HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar’da 3 çöp ev bakımsızlıktan çürüdü! Madde bağımlıları girmesin diye duvar örüldü

Avcılar’da 3 çöp ev bakımsızlıktan çürüdü! Madde bağımlıları girmesin diye duvar örüldü

18.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da 8 yıldır sahiplerine ulaşılamayan 3 çöp evin de bulunduğu apartman, bakımsızlıktan çürüdü. Madde bağımlılarının girmesini engellemek için daire kapıları tuğla örülerek kapatılan bina, belediye meclisi kararı ile yıktırılacak.

Avcılar’da 3 çöp ev bakımsızlıktan çürüdü! Madde bağımlıları girmesin diye duvar örüldü

İstanbul Avcılar’da Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 daireli 5 katlı binanın giriş katını büro olarak kullananlar, 3 yıl önce 2'nci ve 4'üncü kattan gelen kokular üzerine belediyeye başvurdu.

O tarihte gelen ekipler, madde bağımlıları ve evsizlerin barınağına dönen dairelerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamadı. Çöple dolu oldukları görülen daireler, tutanaklar hazırlanarak boşaltıldı. 3 daireden 14 kamyon dolusu kullanılamayacak halde eşya ile çöp çıkarıldı. Dezenfekte edilen dairelerin kapıları tuğla örülerek, kapatıldı. Geçen sürede ofisler de boşalttıldı.

SORUNLAR BİTMEDİ

Geçen yılın Kasım ayında ise, ihbar üzerine binaya gelen İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bodrum, zemin ve katlarda inceleme yaptı. İnceleme sonucunda kolonlarda beton dökülmeleri ve yarıklar oluştuğu, kolon ile demir arasındaki bağlantıların zayıfladığı belirlendi. Bina riskli bulunarak, mühürlendi.

Screenshot_36

Metruk durumda olan binanın yıkılması veya yenilenmesi için İmar Kanunu’ndaki 39’uncu maddesine dayanılarak, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği gerekesiyle sahiplerine tebligat yapılmak istendi. Bundan da sonuç alımadı ve Avcılar Belediyesi'nin internet sayfasında 30 günlüğüne ilan yayımlandı. Tüm bu girişmlere rağmen bina sahiplerine ulaşılamadı. Tapu Müdürlüğü’ne malik ve/veya yasal varislerinin bilgileri ve açık yazışma adreslerinin gönderilmesine ilişkin yazı gönderilmesine rağmen de sonuç alınamadı.

Screenshot_38

Binanın yıkımı, yapılacak ilk meclis toplantısında alınacak kararla gerçekleştirilecek. İmar Ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, birkaç yıl önce çöp ev haline geldiği için müdahale edilen, bazı daire kapıları tuğla ile kapatılan binayı yakından takip ettiklerini, kısa sürede ihale yoluyla yıktırılması ve tehlikenin önüne geçilmesi için çalışıldığını söyledi.

Screenshot_37

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'ya 10 yıla kadar hapsi istemi"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'ya 10 yıla kadar hapsi istemi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.