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  4. Avcılar'da eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!

Avcılar'da eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!

24.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da eşine şiddet uygulayan kişi, meydan dayağı yedi. Eşinin ağabeyleri tarafından dakikalarca tekme tokat dövülen saldırganın ve ağabeylerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ortaya çıktı. Meydanda yaşananlar cep telefonları ile kayda alındı.

Avcılar'da eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!

Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.

SALDIRGANA MEYDAN DAYAĞI!

Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi.

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"AİLE MESELESİ, KARIŞMAYIN"

Tüm bunların yaşandığı sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA

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kadına şiddet Avcılar
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