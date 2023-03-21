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Avcılar'da inşaatta beton kalitesi tartışması kanlı bitti! Şantiye şefini bıçaklayarak öldürdü

21.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatı için getirilen betonun kalitesi konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada beton firmasında görevli Mehmet Raşit Koruli (42) şantiye şefi Vedat Acar'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte olayın detayları...

Avcılar'da inşaatta beton kalitesi tartışması kanlı bitti! Şantiye şefini bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, 15 Mart Çarşamba Günü akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Demet Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Mehmet Raşit Koruli, çalıştığı firmaya ait betonu mikserle inşaat alanına getirdi. Burada betonun kalitesi konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Koruli, beton mikserinden aldığı bıçakla Vedat Acar'ı bıçakladı.

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Ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastansi'ne götürülen inşaat şefi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mehmet Raşit Koruli, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki beton şantiyesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koruli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Koruli'nin emniyetteki ifadesinde, "Şantiye şefi ile aramızda betonun kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana küfür etti ve kafa attı. Ben de mikser aracındaki bıçağı alarak bıçakladım" dediği öğrenildi.

(DHA)

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cinayet Avcılar

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