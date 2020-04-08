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  4. Avcılar’da markette maske kavgası! Ortalığı dağıttı, görme engelli çalışana nohut fırlattı

Avcılar’da markette maske kavgası! Ortalığı dağıttı, görme engelli çalışana nohut fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Avcılar’da markete maskesiz giren bir şahıs, çalışanlar tarafından uyarılınca çılgına döndü. Marketi dağıtan şahıs, görme engeli bulunan çalışana nohut fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir marketin içerisinde yaşandı.

İddiaya göre bir kişi maskesiz şekilde markete girdi. Kadın çalışan tarafından korona virüs tedbirleri hatırlatılan kişi, uyarıları dikkate almadı. Yaşanan tartışmaya markette çalışan yüzde 10 görme engelli Osman Yılmaz da katıldı. Kendisine maske verilmesini isteyen kişi maske olmadığı yanıtını duyunca sinirlendi. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada çalışan ve maskesiz müşteri birbirlerine nohut paketleri ve diğer malzemeleri fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken şüpheli ise marketten ayrıldı.

"ELİNE NOHUT ALDI ONU ATMAYA ÇALIŞTI"

Yaşananları anlatan market çalışan Osman Yılmaz, "Maskesiz bir beyefendi içeri girdi. Bayan arkadaşımız 'maskesiz içeri alamıyoruz' diye uyardı. Adam 'O zaman maske ver' diye ısrar etti. Elimizde maske olmadığını söyledik. Adam el kol hareketi yapmaya başladı. Ben de 'bir bayanla nasıl konuşuyorsunuz' dedim. Eline nohut aldı onu atmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Polisi çağırdım gidip şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar market maske kavga

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