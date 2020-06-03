HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Avcılar'da martıların yiyecek kapma savaşı kamerada

Avcılar'da martıların yiyecek kapma savaşı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Avcılar’daki bir balıkçının iş yerinin önüne bıraktığı temizlenmiş balıkların iç organları martılar tarafından kısa sürede kapışıldı, o anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Merkez Mahallesi’ndeki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçı, müşterilerine temizleyerek sattığı balıkların iç organlarını kasa içinde iş yerinin önüne bıraktı Günün çeşitli saatlerinde balıkçının bıraktığı temizlenmiş balıklardan kalanları kapmak için çevredeki binaların saçaklarında bekleyen martılar, kasaya üşüştü. Martıların yiyecekleri kapma yarışı ilginç görüntülere sahne oldu. Yoldan yayalar ve araç sürücüleri martıların balıklara üşüştüğü o onları ilgiyle izledi. Martılar, yiyecek kapma çabasına girerken bazı sürücüler onları ezmemek için zaman zaman durmak zorunda kaldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Banyodaki zararlı bakterileri öldürüyor!Banyodaki zararlı bakterileri öldürüyor!
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Türkiye ve Azerbaycan arasında flaş vize kararı!

Türkiye ve Azerbaycan arasında flaş vize kararı!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Banyodaki zararlı bakterileri öldürüyor! Antibakteriyel temizleyici için karbonat, tuz...

Banyodaki zararlı bakterileri öldürüyor!

Kırıkkale'de korkutan kaza! Yaşlı kadın ölümle burun buruna kaldı

Mucizevi kurtuluşu! O anlar saniye saniye kamerada

Sarıkamış'ta aç kalan ayılar şehir merkezine indi

Gece vakti şehir merkezinde böyle görüntülendiler

ABD'de bir ilk! Köpeğin korona testi pozitif çıktı

ABD'de bir ilk! Köpeğin korona testi pozitif çıktı

İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar

İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar

Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar

İlginç çözüm! Okeyi böyle oynadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.