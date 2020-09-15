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  4. Avcılar'da otizmli gence dayak atan sanık hakkında karar verildi

Avcılar'da otizmli gence dayak atan sanık hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da yüzde 76 engelli raporu bulunan, otizmli Taha Alper'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen Okan Metin'e 10 ay hapis cezası verildi. Bu ceza hafifletici nedenler göz önüne alınarak 6 aya indirildi. Mahkeme sanığın tutuklanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Avcılar'da otizmli gence dayak atan sanık hakkında karar verildi

Olay, 8 Mart günü Cihangir Mahallesi'nde meydana gelmişti. Okan Metin, yüzde 76 engelli raporu bulunan Taha Alper'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Dayak ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası tepkiler büyüyünce Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan Okan Metin, "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye kararı verilmesini isteyerek, itirazda bulundu. Mahkemenin isteği üzerine Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen otizmli genç için "Beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda" raporu verildi. Mahkeme bu rapor üzerine sanık Okan Metin hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve iki gün ikametine yakın karakola imza vermesi koşuluyla 23 Mart günü tahliye kararı verdi.

AİLE, TAHLİYE KARARI VE ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Ailenin avukatı Bakırköy nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye kararı ve adli tıp raporuna itirazda bulundu. Otizmli Taha Alper'in annesi Zeliha Yıldırım, bu karara itiraz ederken, 19 yaşındaki çocuğunun henüz okuma-yazma bilmediğini motor kaslarının gelişmediğini, dikkat eksikliği, zeka geriliği sorunları nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nden yüzde 76 ağır engelli raporu bulunduğunu hatırlatmıştı.

KARAR VERİLDİ

Otizmli çocuğu dövdüğü gerekçesi ile tutuklanan ancak, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verilen Okan Metin'in 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasına bugün Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Pandemi nedeniyle az sayıda izleyicinin alındığı duruşmada sanık ve kız arkadaşı otistik gencin 'Hişt' diyerek tacizde bulunduğunu öne sürdü. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda sanığa darp uçundan 10 ay hapis cezası verilirken bu ceza da hafifletici nedenler göz önüne alınarak 6 aya indirildi. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tutuklanmasına gerek olmadığı kaydedildi. Otistik gencin annesi duruşma sonunda avukatı ile yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini bildirdi. Anne Zeliha Yıldırım, haksızlık ile karşı karşıya olduklarını seslerini duyuramadıklarını belirterek gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DHA

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