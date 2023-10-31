Avcılar'da otoparkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, 19.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparka gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile otoparkta bulunan Murat A. ve Caner Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında saldırganlardan biri Murat A. ve Caner Ş.'ye silahla ateş etti. Olayın ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Caner Ş. ise, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırıyı öğrenen Murat A. ve Caner Ş.'nin yakınları otoparka akın etti. Çevik kuvvet polisi olay yerinde önlem alırken saldırıya uğrayanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardında cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)





