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Avcılar’da paniğe yol açan olay! Uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da bir apartman önüne arabayla gelen kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları bezlere sarılı uzun namlulu silahlar ile apartmana girdiler. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesiyle kaçan şahıslar mahalleliyi sokağa döktü.

Avcılar’da paniğe yol açan olay! Uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler

Olay, Avcılar Nalan sokakta meydana geldi. İddialara göre, lüks bir araba ile sokağa giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla birlikte bir apartmana girdiler. Yan binada oturan komşuların durumu görüp, o binada oturan kişileri telefonla aramasıyla apartman sakinleri dışarı çıktı. Apartman içinde şüpheli şahıslar ile vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı. Panik halinde apartmandan kaçan şüpheliler, geldikleri araba ile ortadan kayboldu.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Apartman sakinleri ise olayı polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarıyla görüştü. Yaşanılan olaydan sonra mahalleli panik ile dışarıya döküldü. Şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

'ARABAYA BİNEREK KAÇTILAR'

Olaya şahit olan apartman sakini ise yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Yan binadan komşum beni aradı. ‘Sizin binaya silahlı şahıslar girdi’ dedi bana. Arabanın bagajında başka silahlarda gördüğünü söyledi. Bende dışarı çıkıp kontrol etmek istedim. Şahıslar ile yüz yüze denk geldim. ‘Kime geldiniz?’ diye sormaya kalmadan beni itekleyerek kaçmaya başladı. 3 tane bir beze sarılı, bir tanede kartonda uzun namlulu silah gördüm. Daha sonra arabaya binerek kaçtılar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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