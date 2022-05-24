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Avcılar'da tüyler ürperten görüntü! Sırtına zıpkın saplandı, kanlar içinde kaldı

24.05.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti. İddiaya göre, kısa sürede kavgaya dönen tartışmada genç, ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan ve kanlar içinde kalan kardeş, itfaiyenin müdahalesi sonrası yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da tüyler ürperten görüntü! Sırtına zıpkın saplandı, kanlar içinde kaldı

Korkunç olay, saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana geldi. Üzengi Sokak’tan yaralı olarak gelen Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Metin Direk'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı. Yaralı Metin Direk, polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı.

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Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)

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Avcılar
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